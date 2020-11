Mitt Romney anklager Trump for å hisse opp destruktive krefter

Den republikanske senatoren Mitt Romney sier at Donald Trump ikke har rett til å si at valget er stjålet og anklager ham for å nøre oppunder farlige stemninger.

Romney mener at Trumps anklager om at valget er stjålet, korrupt og fusket med skader «årsakene til at man har friheten her og rundt omkring i verden», og at det «svekker institusjonene som utgjør grunnlaget for republikken». – Og det hisser hensynsløst opp destruktive og farlige stemninger, skriver Romney på Twitter fredag. Han understreker samtidig at Trump har lov til både å kreve omtellinger og be om etterforskning av anklager om uregelmessigheter der det finnes bevis, noe som er helt i tråd med valgprosessen. Romney har flere ganger tidligere stilt seg kritisk til Trump. (©NTB)