Mnangagwa vant presidentvalget i Zimbabwe

Zimbabwes sittende president Emmerson Mnangagwa (75) fra regjeringspartiet ZANU-PF har blitt gjenvalgt med 50,8 prosent av stemmene, opplyser valgkommisjonen.

Samtidig gjentar opposisjonspartiet at de ikke anerkjenner valgresultatet, og at de vil ta saken til retten.

Det offisielle resultatet viser et svært jevnt valg. Mnangagwa har ifølge valgkommisjonen fått 50,8 prosent av stemmene, mens Nelson Chamisa (40), som leder landets største opposisjonsparti MDC, endte på 44,3 prosent.

Mnangagwa var avhengig av å få mer enn 50 prosent av stemmene for å slippe en ny valgrunde.

– Tusen takk, Zimbabwe! Jeg er ydmyk over å bli valgt som Zimbabwes president, skriver 75-åringen på Twitter.

– Selv om vi har stått splittet ved urnene, står vi samlet om samme drøm. Dette er en ny start, skriver han.

Voldsomme opptøyer

Situasjonen i Zimbabwe er svært spent etter mandagens valg. Chamisa og MDC anklager regjeringspartiet ZANU-PF for å ha manipulert valgresultatet og mener at det er derfor det blir offentliggjort så sent.

Under opplesningen av resultatet gikk MDC-talsperson Morgan Komichi på scenen og kunngjorde at hans parti ikke vil godta valgkommisjonens utroping av landets nye president.

– Valget er rigget, det er manipulert. De prøver å forfalske resultatet, og det vil vi ikke godta, rakk Komichi å si før sikkerhetsvakter fikk hentet ham ned.

Noen timer senere sier Komichi til AFP at de vil gå rettens vei for å få resultatet omgjort.

Seks personer drept

Onsdag gikk omkring 4.000 opposisjonstilhengere ut i gatene i landets hovedstad Harare for å protestere. Da demonstrantene ødela biler og knuste rutene på butikker, løp soldater inn i folkemengden og slo tilfeldige personer med geværkolbene. Det også ble skutt med skarpt og brukt tåregass.

Så langt er seks personer bekreftet drept i opptøyene, mens fjorten får behandling på sykehus.

Mnangagwa har lovet en uavhengig gransking av valguroen.

Regjeringspartiets seier er ventet å føre til videre uro i dagene som kommer, men natt til fredag er det få mennesker i Harares gater. Hovedstaden er det stedet i landet hvor Chamisa har hatt størst oppslutning.

Kritisert valg

Årets valg er Zimbabwes første etter at Robert Mugabe i november i fjor ble fjernet fra stillingen som president etter 37 år. Det er også første gang siden 2002 at EU-observatører har fått overvåke et valg i landet.

På en pressekonferanse onsdag kritiserte EU-observatørene valget for å være urettferdig og for at hele prosessen lider av mangel på tillit.

– Observatører har rapportert om forsøk på å undergrave ytringsfriheten gjennom tilskyndelser, trusler, press og ved å overtale velgere til å stemme på regjeringspartiet, uttalte lederen for EUs observatørkorps Elmar Brok.

Allerede tirsdag erklærte både Mnangagwa og Chamisa seier i presidentvalget, der om lag 75 prosent av landets 5,6 millioner stemmeberettigede skal ha avgitt sin stemme.

Tidligere Mugabe-venn

Mnangagwa har en fortid som etterretningssjef, sikkerhetsminister og finansminister. Han var i mange år en lojal støttespiller for Mugabe og ledet blant annet diktatorens valgkamp i 2008.

Etter at Mugabe ble veltet i et militærkupp i november i fjor, ble Mnangagwa innsatt som midlertidig president. De to er i dag bitre fiender.

Mnangagwa har lovet å styrke landets skakkjørte økonomi og bedre det enda mer skakkjørte forholdet til Vesten. 75-åringen har overlevd flere drapsforsøk de siste årene, senest da en bombe gikk av og drepte to personer mens han snakket til en større forsamling i juni.

– Vi har åpnet Zimbabwe for investorer, og vi går inn i en ny tid med et Zimbabwe våre barn vil være stolte av, sa han da han rundet av valgkampen.

Flertall i nasjonalforsamlingen

Som ung var Mnangagwa helt sentral i en geriljagruppa ved navn «Crocodile Gang», derav kallenavnet «krokodillen», som kjempet for frigjøringen fra Storbritannia.

Han ble i 1964 dømt til døden for å ha sprengt et tog, men straffen ble omgjort til 10 års fengsel på grunn av hans lave alder. Siden har Mnangagwa vært en sterk politisk motstander av dødsstraff.

Tidligere i uken ble det klart at hans parti sikret seg to tredels flertall i nasjonalforsamlingen.

