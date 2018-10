Moderaternas leder Ulf Kristersson gir opp å danne regjering i Sverige nå

Konservative Moderaternas leder Ulf Kristersson ga søndag opp kampen om å danne en regjering i Sverige.

Like etter at møtet hans med talmann Andreas Norlén var ferdig, holdt Kristersson en pressekonferanse hvor han fortalte om nyheten.

Han viste da til at hans forsøk på å danne en regjering som bygger på den borgerlige Alliansen og ledes av Kristersson og Moderaterna og som kan tolereres av Riksdagen, ikke har ført fram.

– Jeg har i dag meddelt talmannen at forutsetningene i dag ikke er til stede for å oppfylle disse kravene, sa Kristersson.

Riksdagens leder Andreas Norlén vil allerede mandag ha nye møter med de øvrige sju partiene og tar sikte på å sende stafettpinnen videre samme dag. Det kan bety at Socialdemokraternas leder Stefan Löfven får sonderingsoppdraget.

Valget i Sverige for vel en måned siden endte med at ingen av de to blokkene fikk parlamentarisk flertall. Sverigedemokraterna (SD) ligger på vippen, men verken sentrum-høyre eller sentrum-venstre ønsker å samarbeide med Jimmie Åkessons parti.

Puslespill

Kristersson redegjorde søndag for hvordan han har forsøkt å få på plass en regjering med så mye borgerlig politikk som mulig.

Det har i prosessen blitt klart at verken Socialdemokraterna eller Miljöpartiet ville støtte en borgerlig regjering.

Samtidig sa Centerpartiet og Liberalerna klart nei til en regjering med Moderaterna og Kristdemokraterna som var avhengig av støtte fra Sverigedemokraterna i Riksdagen.

Kristersson har også lansert en 3-2-1-løsning, hvor enten tre, to eller bare ett parti fra Alliansen sitter i regjeringen.

– Kristdemokraterna er rede til å akseptere alle disse løsningene, mens Centern og Liberalerna sier nei til samtlige av disse løsningene, konstaterer Kristersson.

Nye runder

Norlén vil mandag ha nye møter med de svenske partilederne for å stake ut en videre kurs for å skaffe landet en ny regjering.

– Jeg har besluttet å innby øvrige partiledere til en ny talmannsrunde i morgen for å fortsette samtalene om hvordan vi skal gå videre, sa han på en pressekonferanse søndag.

– Jeg kommer til å spørre partilederne hvordan de ser på situasjonen, hvilke konklusjoner de har trukket og hvordan de ser på situasjonen videre – hvem de mener bør få oppdraget med å sondere mulighetene for å danne regjering.

Norlén fikk spørsmål om hvorfor han ikke allerede nå gir sonderingsoppdraget videre til Socialdemokraternas leder Stefan Löfven.

– Jeg er en litt firkantet jurist som liker å holde på formene. Vi skal ha en ny talmannsrunde, samråde med partilederne. Det er den modellen vår svenske form for regjeringsdannelse bygger på, svarte han.

Socialdemokraterna ble klart største parti i valget og har de siste fire årene sittet i regjering sammen med Miljöpartiet.

