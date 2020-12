Moderna har søkt om godkjenning for koronavaksine

Den amerikanske legemiddelprodusenten Moderna søkte mandag om umiddelbar godkjenning for sin koronavaksine i USA.

Moderna kunngjorde tidligere mandag planene om å be om godkjenning av vaksinen, og bekreftet senere på Twitter at selskapets data om vaksinen nå er overlevert til amerikanske helsemyndigheter (FDA).

FDA opplyser at det skal avholde et møte 17. desember for å diskutere søknaden.

Selskapet opplyste også mandag at det vil søke om godkjenning fra Det europeiske legemiddelkontoret (EMA) og kan dermed bli det første legemiddelselskapet som søker om autorisasjon for en koronavaksine i EU.

