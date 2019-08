Mogadishus ordfører døde av skadene etter selvmordsangrep

Mogadishus ordfører døde av skadene han fikk i et selvmordsangrep mot ordførerkontoret i forrige uke.

Det opplyser den somaliske regjeringen. Ordfører Abdirahman Omar Osman ble brakt til sykehus i Doha i Qatar etter angrepet, men livet sto ikke til å redde.

Ordføreren ble såret og seks andre drept da en kvinnelig selvmordsbomber tok seg inn i en hall der det ble holdt et møte og utløste en bombe.

Den islamistiske ekstremistgruppen al-Shabaab påtok seg ansvaret for angrepet via Radio Andalus, en kringkaster som står gruppen nær. I meldingen het det at målet for angrepet var FN-utsendingen James Swan, som tidligere på dagen hadde møtt Osman. Swan hadde forlatt stedet noen timer før angrepet skjedde.

Mogadishu har vært utsatt for en lang rekke angrep fra al-Shabaab, som i mer enn et tiår har forsøkt å styrte regjeringen i landet.

(©NTB)