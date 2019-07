Mogadishus ordfører såret i eksplosjon

Mogadishus ordfører og andre tjenestemenn i byen er såret i en eksplosjon ved ordførerkontoret.

Det opplyser viseordføreren i byen til den statlige radiokanalen Muqdisho.

– Ordføreren ble såret i eksplosjonen og behandles nå for skadene. Noen av guvernørene i Mogadishu-distriktet er også blitt såret, sier Mohamed Abdullahi Tulah.

En sikkerhetskilde opplyser at en selvmordsbomber tok seg inn i en hall der det ble holdt møte og utløste en bombe.

FN-utsendingen James Swan hadde tidligere på dagen et møte med ordfører Abdirahman Omar Osman. Han hadde ifølge FN-kilder forlatt stedet da angrepet skjedde.

Mogadishu har vært utsatt for en lang rekke angrep fra den islamistiske ekstremistgruppa al-Shabaab, som i mer enn et tiår har forsøkt å styrte regjeringen i landet. Mandag ble 17 personer drept i et bilbombeangrep i byen.

