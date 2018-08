Montenegro etterlyser tidligere CIA-agent

Myndighetene i Montenegro har utstedt en internasjonal arrestordre på en tidligere CIA-agent. Han anklages for medvirkning til et pro-russisk kuppforsøk i 2016.

Statlig TV i Montenegro meldte torsdag at påtalemyndigheten har etterlyst Joseph Assad og håper å få ham utlevert.

Assad er amerikansk statsborger med bakgrunn fra Egypt. Nå er han siktet i Montenegro for delaktighet i et mislykket kuppforsøk ledet av to russiske militære etterretningsagenter.

En rekke andre personer – flesteparten serbere – er allerede stilt for retten i Montenegro. De er tiltalt for det påtalemyndigheten mener var et forsøk på å kuppe makten og likvidere daværende statsminister Milo Djukanovic.

De russiske etterretningsagentene er stilt for retten in absentia. Motivet bak det angivelige pro-russiske kuppforsøket skal ha vært å hindre at Montenegro ble medlem av NATO.

Ifølge myndighetene ble planene avslørt, og Montenegro ble medlem av NATO i 2017.

Etterforskerne mistenker at Assad ble hyret for å hjelpe kuppmakerne med å legge en fluktplan. Det er uklart hvor han for tiden befinner seg.

Assad skal ha avvist anklagene. Myndighetene i Russland har avvist beskyldningene om at de forsøkte å bidra til statskupp i Montenegro.

