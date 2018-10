Mor døde – nå skal Denis (6) utvises fra Sverige

Denis' mor ble funnet død i mars, og hans far har avskrevet seg alt ansvar. Nå har Migrationsverket bestemt at Denis skal utvises til Ukraina.

Denis er i likhet med sin mor ukrainsk statsborger. Moren ble funnet død i en leilighet i Södertälje 10. mars i år. Politiet arresterte en mann mistenkt for mord, men han ble senere avskrevet.

Ifølge politiadvokat Emma Olsson var det ikke lenger en mistanke om at noe kriminelt hadde skjedd, skriver Länstidningen.

Besteforeldre vil adoptere

Denis’ verge, Midia Soufi opplyser til svenske Expressen at han i dag bor med besteforeldrene sine, som har bodd i Sverige i seks år.

De har søkt om å adoptere gutten, men nå har Migrationsverket besluttet at gutten vil bli utvist til Ukraina, selv om han ikke kjenner noen der og mest sannsynlig vil ende opp på barnehjem, uten familie.

- Det blir barnehjem, han har ingen som kan ta han imot der borte, sier Midia Soufi, som ikke tror ikke seksåringen vil få det bra på et barnehjem i Ukraina.

Midia Soufi peker på guttens utsatte situasjon, med en avdød mor og en far som har fraskrevet seg farskapet via en tingrett i Ukraina.

Soufi mener at en utvisning vil være ødeleggende for Denis.

- Da vil han også miste besteforeldrene sine, som er hans eneste sikkerhet. Det betyr at han vil miste tre mennesker i livet sitt, de tre eneste menneskene han hadde, sier hun til Expressen.

Soufi har delt et bilde av Denis på sin Facebookprofil, der flere melder sitt engasjement om saken.

Migrationsverkets beslutning

15. august søkte Midia Soufi om «håndhevelseshinder» som er et unntak i svensk lov som brukes dersom det oppstår en ny omstendighet som gjør at en utvisning må stoppes.

11. oktober fikk hun beskjed om at Migrationsverket opphever beslutningen om å avbryte utførelsen av Denis’ utvisning. Det vil si at gutten skal utvises.

- Det er allerede sendt til politiet, de er veldig raske, sier Soufi.

I Migrationsverkets beslutning blir Denis fremstilt som en utsatt gutt der mor er død og far har avskrevet seg ansvar.

Det at besteforeldrene vil adoptere han, som ifølge Midia Soufi er hans eneste slektninger, påvirker ifølge avisen ikke Migrationsverkets beslutning:

«Informasjonen at om moren til Denis har dødd, og at faren hverken kan, eller ønsker å ta vare på han, er som nye omstendigheter å regne. Det samme gjelder Denis’ tilknytning til Sverige, som til dels var gjennom morens partner og via sine besteforeldres adoposjonsprossess. Til tross for disse nye opplysningene, mener Migrationsverket i Sverige at det ikke er sannsynlig at Denis ikke vil bli godt ivaretatt når han returnerer til Ukrainia»

Migrationsverket skriver selv at de har hatt barnets beste interesse i fokus når de har tatt denne beslutningen – som de bekrefter er stående selv etter den nye informasjonen som har dukket opp.

Avslutningsvis slår myndighetene fast at kriteriene for å iverksette beslutningen er innenfor lovens grenser og skal derfor fortsette.

