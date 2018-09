En mor og hennes baby mistet livet da et tre falt over huset deres i Wilmington i North Carolina. De er de første bekreftede dødsofrene for orkanen Florence.

Politiet i Wilmington opplyser på Twitter fredag at babyens far er brakt til sykehus med ukjent skadeomfang.

Uværet traff land i nærheten av Wilmington fredag morgen. Florence er nedgradert til den svakeste orkan-kategorien, men bringer med seg store vannmasser. I tillegg har mange trær blåst ned, og bygninger er skadd.

