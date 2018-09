Mor og barn omkom under orkanen i USA

En mor og hennes baby mistet livet da et tre falt over huset deres i Wilmington i North Carolina. De er de første bekreftede dødsofrene for orkanen Florence.

Politiet i Wilmington opplyser på Twitter fredag at babyens far er brakt til sykehus med ukjent skadeomfang.

Uværet traff land i nærheten av Wilmington fredag morgen. Florence er nedgradert til den svakeste orkan-kategorien, men bringer med seg store vannmasser. I tillegg har mange trær blåst ned, og bygninger er skadd.

– Stormen herjer

Flere hundre mennesker er reddet fra stigende flomvann.

– Stormen herjer med delstaten vår, sa guvernør Roy Cooper i delstaten North Carolina fredag.

Han uttrykte stor bekymring for lokalsamfunn som risikerer å bli nærmest utradert av uværet.

Myndighetene ga tidlig i uka ordre om evakuering av de mest utsatte områdene, men flomvann kan gjøre svært stor skade på bygninger og infrastruktur.

På vei til USA er orkanen Florence svekket fra kategori 4 til kategori 1, noe som betyr at vinden på langt nær er like ekstrem som før. Mange trær er likevel blåst ned, bygninger er påført skader og over en halv million mennesker er uten strøm.

En arbeidsbil på Highway 24 forserer vinden mens orkanen Florence gjør sin entre i Swansboro North Carolina. Foto: Tom Copeland / AP / NTB scanpix

Nærmest i ro

Regn og flomvann er imidlertid den største trusselen, ikke vinden. Akkurat som meteorologene fryktet, har uværet Florence nærmest lagt seg i ro over områder nær kysten.

Værsystemet beveget seg bare i 6 kilometer i timen fredag. Dermed kan regne vare lenger i områdene som er rammet.

– Orkanen Florence er kraftig, langsom og ubarmhjertig. Den er en brutal skapning som ikke er invitert, men som nekter å dra, sier Cooper.

I havnebyen Wilmington i North-Carolina våknet innbyggere fredag til krafttransformatorer som sprengte i lufta mens den ulende vinden sendte metallskilt, vannmasser og vrakdeler gjennom gatene. De fleste av småbyens innbyggere som ikke hadde flyktet på forhånd, holdt seg innendørs i strømløse hus.

Folk går gjennom en oversvømt gate i New Bern i North Carolina fredag. Foto: Chris Seward / AP / NTB scanpix

Stormflo

Langs kysten fryktes det at stormflo og oversvømmelser skal kreve menneskeliv. Over 400 mennesker er blitt berget fra stigende flomvann i New Bern og Jacksonville i North Carolina. I Morehead City er det målt bølger på over 3 meter.

Restauranteieren Tom Balance hadde bestemt seg for å ri stormen av i New Bern. Men da han så bølgene i Neuse-elva, der vannstanden bare steg og steg, ringte han etter hjelp. Seks politifolk kom hjem til ham, men da hadde vannet begynt å synke igjen og han trengte ikke dra likevel.

Til sammen er over 11 millioner mennesker bosatt i områder som var ventet å bli berørt av orkanen i USA. I tillegg til North Carolina er det erklært unntakstilstand i South Carolina, Maryland, Virginia, Georgia og hovedstaden Washington. Rundt 1,7 millioner innbyggere har fått ordrer eller oppfordringer om å evakuere siden mandag.

Jamie Thompson går gjennom oversvømte gater i byen New Bern i North Carolina. Gater i flere kystbyer i delstaten er nå oversvømt med sjøvann før orkanen Florence har nådd land for fullt. Foto: Gray Whitley / Syn Journal / AP / NTB scanpix

Oversvømmelser

Enkelte steder er det varslet 1 meter nedbør over en periode på sju dager. Uværets størrelse bidrar til å øke nedbørsmengdene, og meteorologene frykter i tillegg at Florence vil bli liggende lenge i ro.

Som følge av uværet har flyselskaper innstilt over 2.100 avganger til og med søndag. Flere cruiseskip har også måttet utsette avganger til Bermuda som følge av orkanen.

Det er ikke vinden, men vannmassene som gjør at myndighetene mener orkanen Florence fortsatt er farlig. Her fra Myrtle Beach i South Carolina. Foto: David Goldman / AP / NTB scanpix

