Mor oppdaget datterens (20) brystpiercinger på røntgenbilde

Og hun ble ikke akkurat fornøyd ...

I sommer fikk 20 år gamle Sydney Allen fra Florida i USA brystpiercinger i gave fra sin søster. De valgte å holde gaven skjult for andre, og i alle fall for foreldrene.

Men hemmeligheten skulle ikke vare lenge.

Tirsdag denne uken skulle 20-åringen, som lider av syringomyeli - en sjelden tilstand der det har dannet seg et væskefylt hulrom inne i ryggmargen - inn på en rutinemessing sjekk. I forbindelse på sjekken skulle det også tas et røntgenbilde.

- Startet å le hysterisk

Hun visste ikke at piercingene ville komme til å dukke opp på et røntgenbilde, og at moren, som var med henne til undersøkelsen, ville få seg en overraskelse.

- Moren min så piercingene mine umiddelbart da røntgenbildet dukket opp, og både jeg og legen startet å le hysterisk, sier Sydney Allen til Buzzfeed News.

Mens Sydney og legen lo, var moren tyst mens hun stirret på røntgenbildet.

A mom found out that her daughter's nipples were pierced after an X-ray 😬https://t.co/Nx2XDLOyYU — BuzzFeed News (@BuzzFeedNews) October 27, 2018

- Tydelig opprørt

«Vi skal diskutere dette senere», sa moren ifølge Sydney.

- Hun var tydelig opprørt, legger 20-åringen til, før hun avslutter:

- Jeg ble skremt i starten da røntgenbildet kom opp, men til slutt slo hun seg til ro fordi ingen vil kunne se med mindre jeg viser dem. Hele hendelsen og bildet får henne til å le nå.

Sydney Allen valgte å fortelle om hendelsen på sin egen Twitter-konto:

My mom found out I got my nipples pierced today pic.twitter.com/BCRE1dz68f — Syd (@Sydney_allenn) October 23, 2018

Hun fikk raskt svar fra en annen som hadde opplevd noe lignende:

