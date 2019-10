Morales har erklært seier etter første valgrunde

Bolivias president Evo Morales har erklært seg selv som vinner av presidentvalget etter første runde.

For å vinne må Morales sikre seg minst 10 prosentpoeng flere stemmer enn den nærmeste motstanderen.

Morales sier at han har sikret seg 46,83 prosents oppslutning, mens sentrumskandidaten Carlos Mesa har fått 36,7 prosent. Resultatet er ifølge den venstreorienterte presidenten basert på 98 prosent av stemmene.

Opposisjonen har allerede protestert kraftig på de foreløpige resultatene, og Mesa sier han ikke vil anerkjenne resultatet. Han anklager valgmyndighetene for å ha jukset under opptellingen for at Morales skulle kunne bli sittende i en fjerde periode.

Han har også oppfordret tilhengerne sine til å fortsette demonstrasjonene for å sikre en valgrunde nummer to.

Morales er de siste årene blitt anklaget for å bli stadig mer autoritær.

(©NTB)