Mort Walker som skapte tegneserien «Billy» er død

Mort Walker er død, 94 år gammel. Walker er mannen bak tegneserien «Billy», som første gang kom på norsk i 1955 og som fortsatt gis ut.

Walkers sønn Greg sier faren sovnet inn lørdag i sitt hjem i Stamford i delstaten Connecticut, 94 år gammel.

Mort Walker fikk publisert sin første tegneseriestripe som elleveåring og solgte sin første tegneserie da han var tolv år gammel.

Men det var først i 1950 at han ga ut avistegneserien om den late soldaten, «Billy», eller «Beetle Bailey» som den heter på originalspråket. «Billy» ble utgitt på norsk første gang i 1955 i Vi Menn, og kom som eget blad i 1971. Bladet er et av de mest solgte humorbladene i Norge gjennom tidene, og gis fortsatt ut.

200 millioner lesere

Det er anslått at den late soldaten Billy på verdensbasis hadde 200 millioner lesere daglig. Serien startet opp i USA i 1950 og er i dag tilgjengelig i over 50 land.

Mort Walker ble utnevnt til æresgardist under sitt Norges-besøk i forbindelse med seriens 50-års jubileum i 2000.

– Mange år før den norske stripeserie-bølgen var Billy et eget humorhefte. Faktisk så mange år at Billy nok var den stripeserien norske serietegnere ble mest eksponert for i sin oppvekst, sier redaksjonssjef Tormod Løkling i en pressemelding fra Egmont, som gir ut Billy.

– Med sine stiliserte, stilsikre tegninger er Billy ikonisk og umiddelbart gjenkjennelig. Interessant nok avfyrte soldatene i Sumpleiren aldri våpene sine. De var bare mennesker i en tittekasse som vi kunne le av, sier Løkling.

Trist Øverli

Pondus-skaper Frode Øverli hilser Mort Walker med følgende avskjedsord:

– Triste nyheter, selvsagt! En av pionerene som banet vei og på mange måter oppfant «gladvolden» som så mange har hatt glede av i ettertid. I hvert fall undertegnede. Jeg tenker da på alle stripene der Sjanten har laget en floke av Billy. Trist! Det er bare å stille i rett og gjøre honnør!

