Moskva: Én av fem testet positivt for antistoffer

For tre uker siden lempet Moskva på restriksjonene som hadde vært på plass i to måneder. Begrunnelsen var et betydelig fall i infeksjonsraten. Onsdag deltok russiske soldater i en storstilt, forsinket feiring av 75-årsdagen for seieren over Nazi-Tyskland. Foto: Alexander Zemlianichenko / AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)