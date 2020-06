Moskva letter på koronarestriksjonene

Restriksjonen i den russiske hovedstaden lempes mandag til tross for at Russland har det tredje høyeste antallet smittede i verden.

Moskva med sine 12 millioner innbyggere har vært episenteret for utbruddet i Russland, og oppmykningen mandag kommer etter at president Vladimir Putin kunngjorde at epidemien i landet har passert toppen.

Det betyr at kjøpesentre og parker åpner etter å ha vært stengt siden 30. mars. Innbyggerne fikk nylig lov til å forlate hjemmene sine for å ta korte turer på butikken, gå tur med hunden eller gjennomføre nødvendige jobbreiser.

Mange har latterliggjort borgermester Sergei Sobyanins nye regler for å regulere mosjon og trening. Som et to uker langt eksperiment får innbyggerne lov til å gå tur til faste tidspunkt basert på deres hjemmeadresse.

«Gåturer er lov mellom klokken 9 og 21, men ikke mer enn tre ganger ukentlig – to ganger på ukedager og én gang i helgen», skrev Sobyanin på sin blogg.

De nye reglene sier at folk kan jogge eller mosjonere, men at de må bruke maske.

