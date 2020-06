Moskva letter på restriksjoner tross tusener daglige smittetilfeller i Russland

Moskva letter på koronarestriksjonene til tross for tusener av nye smittetilfeller hver dag i Russland. Tirsdag flokket innbyggerne i hovedstaden seg i gatene.

Den russiske hovedstaden har vært nedstengt siden 30. mars, men tirsdag åpnet myndighetene opp byen igjen. Det skjedde til tross for at Verdens helseorganisasjon (WHO) advarte mot at pandemien forverrer seg globalt, og samtidig med at Russland registrerte 8.595 nye smittetilfeller og det totale dødstallet passerte 6.000 personer.

Med over 485.000 smittetilfeller totalt per tirsdag er Russland landet med det tredje høyeste antall bekreftede tilfeller, bak USA og Brasil.

Ifølge myndighetene er det høye antallet et resultat av omfattende testing. Over 13 millioner personer er så langt testet og det vises også til den lave dødsraten som argument for å åpne opp samfunnet igjen.

Kritikere mener imidlertid at myndighetene underrapporterer dødsfall og at det er politiske årsaker til at det åpnes opp så raskt igjen. Blant annet vises det til at president Vladimir Putin besluttet å endre datoen for en stor militærparade på Den røde plass til 24. juni, og at en avstemming om endringer i grunnloven er satt til 1. juli.

Globalt har over 404.000 koronasmittede personer dødd i pandemien, og over 7 millioner personer er smittet.

