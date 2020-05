Møte i Nato-rådet om Open Skies-avtalen fredag

Nato-ambassadørene skal fredag holde møte for å diskutere situasjonen etter at det ble kjent at USA vil trekke seg fra Open Skies-avtalen.

– Alle de allierte er enige om at våpenkontroll, nedrustning og ikke-spredning gir grunnleggende viktige bidrag til alliansens sikkerhet. På toppmøtet i 2018 gjentok topplederne i Nato-landene sin bekymring over Russlands selektive implementering av Open Skies-avtalen, sier en tjenestemann i alliansen. – Særlig er vi bekymret for at Russland har lagt restriksjoner på flygninger over enkelte områder. De allierte fortsetter nære konsultasjoner om traktatens framtid, og Nato-rådet møtes fredag for å diskutere saken, fortsetter vedkommende. (©NTB)

