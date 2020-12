Motiv for Nashville-bomben er enda ukjent

Politiet vet ennå ikke hva som var motivet bak bomben som ble utløst i Nashville første juledag, men tror gjerningsmannen ville ta sitt eget liv i eksplosjonen.

Etterforskere brukte DNA til å fastslå at det var levningene til Anthony Quinn Warner som ble funnet ved den sprengte bobilen.

I tiden før eksplosjonen hadde 63-åringen gitt bort bilen og hjemmet sitt. Men det er ikke klart hvorfor han sprengte seg selv og en bobil i sentrum av Nashville.

– Den beste måten å finne et motiv er ved å snakke med personen. Men det har vi ikke mulighet til i dette tilfellet, sa lederen for etterforskningsbyrået i Tennessee, David Rausch, i et intervju med kanalen NBC mandag.

Ingenting tyder på at andre enn Warner selv var involvert.

