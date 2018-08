Motorveibro raste sammen i Italia. Flere er funnet døde. Innenriksimister: En stor tragedie.

Ulykken skjedde i havnebyen Genova ved 11.30-tiden tirsdag. Deler av Morandi-broen falt ned.

Leder for ambulansetjenesten i Genova sier ifølge Reuters at flere titalls personer er døde.

Flere personer er funnet døde inne i bilene sine etter at en firefelts motorveibro raste sammen i Genova, melder nyhetsbyrået ANSA/NTB.

Også Sky News og Rainews melder at flere titalls personer skal være døde. Dette er foreløpig ikke bekreftet offisielt.

Trolig var opp mot 10 biler innvolvert i ulykken. Et øyenvitne forteller Sky TG24 at han så «minst 8–9 biler knust under steinmassene».

Situasjonen er fortsatt uavklart ved Morandi-broen, som er en del av en firefelts motorvei.

KOLLAPSET: Bildet viser hvor bdan broen landet over bygninger og veier.

Det er iverksatt en stor redningsoperasjon, opplyser italiensk brannvesen.

ANSA melder at broen kollapset 100 meter over bakken.

Transportminister Danilo Toninelli sier at han følger nøye det som ser ut til å være en stor tragedie.

Ifølge myndighetene skyldes sammenbruddet trolig en konstruksjonsfeil. Ulykken skjedde på en tollvei som ble bygget i 1960. Broen ble oppgradert i 2016.

BRO KOLLAPSET: En bro i Italia kollapset.

Genova ligger ved Middelhavet nordvest i Italia.

