Motorveier omgjort til enveiskjøring - flykter fra orkanen Florence

Guvernør omgjorde flere motorveier til enveiskjøring for å avvikle masseflukten fra monsterorkanen Florence.

Turistområder, en rekke atomkraftverk og industrianlegg kan bli truffet av orkanen Florence i USA. Meteorologer venter opptil 1,14 meter nedbør.

- Denne stormen er et monster. Den er stor, og den er slem. Den er en ekstremt farlig, livstruende, historisk orkan, sa guvernør Roy Cooper i North Carolina tirsdag.

Han advarte folk i de utsatte områdene mot å bli værende og tro at de kan ri stormen av.

- Bølgene og vinden som denne stormen kan forårsake, ligner ikke på noe dere har sett før.

Over en million mennesker har fått ordre om å evakuere fra områdene som kan bli rammet av den kraftigste orkan en i denne delen av USA siden 1950-tallet.

Motorveier omgjort til enveiskjøring

Unntakstilstand er erklært i North Carolina, South Carolina, Maryland, Virginia og hovedstaden Washington.

Guvernør i South Carolina, Henry McMaster, utstedte en ordre om å evakuere kystområdene i delstaten, og har dermed iverksatt uvanlige tiltak for å gjennomføre den enorme utfarten.

Kjøreretningen i østgående felt på flere motorveier i delstaten ble tirsdag snudd for å avvikle utfarten. Bilder viser at alle kjører i én retning, nemlig vestover - vekk fra monsterorkanen Florence.

- Vær forberedt på å dra, advarte McMaster.

- Ikke ta noen sjanser. Dette er ikke tiden for å ta noen sjanser, sa han.

Egen orkan-guide

Delstaten har også laget en egen orkan-guide for at befolkningen skal være best mulig forberedt når den potensielle katastrofen inntreffer.

Den 14 sider lange guiden beskriver i detalj blant annet hvordan innbyggerne skal finne de riktige evakueringsrutene, hvordan de skal håndtere kjæledyr, graden av skader som kan påføres boliger, oversikt over evakueringssoner, mulige tilfluktsentre og hva slags utstyr de trenger for å holde ut orkanen.

Alle filer på en motorvei ved Charleston i South Carolina ble tirsdag brukt til vestgående trafikk bort fra områdene som trues av Florence.

- Folk ville ledd

Florence ventes å styrke seg over varmt vann til den nærmer seg orkan-kategori fem. Det kan bety vindstyrker på over 70 meter per sekund.

Nedbør måles vanligvis i millimeter. Men en av meteorologenes datamodeller tyder på at Florence vil forårsake 1,14 meter nedbør – 1.140 millimeter – i deler av North Carolina.

- For et år siden ville folk ledd av et sånt værvarsel, sier orkanekspert Brian McNoldy ved University of Miami.

Men den samme datamodellen varslet 1,5 meter nedbør før orkanen Harvey i fjor rammet områder ved Houston i Texas. Og dette viste seg å stemme.

Harvey ble liggende uvanlig lenge stille mens rekordstore mengder regn høljet ned over Texas over flere dager. Meteorologene frykter at også Florence vil sakke farten mens østkysten overøses med nedbør.

- Dette uværet skremmer meg virkelig, sier direktør Ken Graham ved USAs nasjonale orkansenter.

Innbyggere i byen Isle of Palms i South Carolina fyller gratis sandsekker som forberedelse på orkanen Florence.

Folk hamstrer varer og utstyr i Wilmington i North Carolina mandag.

Industriavfall og grisemøkk

Flere populære turistområder ligger i områdene som kan bli rammet av Florence torsdag eller fredag.

Det gjør også en rekke atomkraftverk og områder hvor store mengder industriavfall ligger lagret. Også en rekke grisefarmer med grisemøkk lagret i store laguner kan bli rammet av den kommende syndfloden.

Orkaner av Florence' kaliber er uvanlig så langt mot nord, og årsaken til at den er så sterk, er det uvanlig varme vannet i havet.

Klimaforskere har i mange år advart om at global oppvarming og varmere hav kan forsterke orkaner. I fjor konkluderte to separate studier med at klimaendringene trolig bidro til å øke Harveys nedbørsmengder.

Oppvarmingen av havet har også ført til høyere havnivå, noe som kan bidra til å forverre stormfloene som ofte rammer kystområder under orkaner.

Fakta: Fakta om orkaner

* Tropiske orkaner er en betegnelse på sykloner i atlanterhavsområdet og østre stillehavsområdet. I det vestlige stillehavsområdet kalles de tyfoner eller taifuner. I Indiahavet brukes syklon, som altså også er den generelle betegnelsen. * Orkaner dannes over havet under lavtrykk når havoverflaten er minst 26,5 grader og luften i atmosfæren over er fuktig. * Den varme og fuktige luften beveger seg i en oppadgående spiral som vokser kraftig. Hele uværet kan ha en diameter på mellom 300 og 500 km. I syklonens øye kan det være helt vindstille. * Det er ikke bare vinden som forårsaker skade, men også det kraftige regnet og flombølger som skyller inn over kystområdene. * I norsk terminologi brukes orkan som en generell betegnelse på vind på over 32,5 meter i sekundet. * En kategori 1-orkan har vindhastighet på 32,5 til 42,4 meter i sekundet. * Kategori 2: 42,5-48,9 m/s. * Kategori 3: 50-57,9 m/s. * Kategori 4: 58-68,9 m/s. * Kategori 5: Over 69 m/s. (Kilde: Store norske leksikon, Ritzau, NTB)

Et foto tatt fra Den internasjonale romstasjonen ISS viser orkanen Florence som er på vei over Atlanterhavet mot den amerikanske østkysten.

Flere stormer på vei

Parallelt med utviklingen på USAs fastland nærmer den tropiske stormen Isaac seg øyene i Karibia. Det amerikanske territoriet Puerto Rico, som fortsatt sliter med ødeleggelsene etter orkanen Maria i fjor, forbereder seg igjen på det verste.

Myndighetene på Puerto Rico innrømte nylig at nesten 3.000 mennesker trolig mistet livet som følge av Maria under og i etterkant av uværet.

Isaac ble nedgradert fra orkan natt til tirsdag, men ventes å styrke seg igjen de kommende dagene. En tredje orkan i Atlanterhavet, Helene, befinner seg mye lenger unna land og kan komme til å blåse fra seg i åpent hav.

Samtidig pågår overvåking av en tropisk storm i Stillehavet. Den har fått navnet Olivia og er ventet å nå Hawaii i løpet av et døgn.

Orkanen Olivia på vei til Hawaii, her fotografert fra satellitt, mens den ligger over Stillehavet øst for øya Hilo.

