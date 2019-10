Motvillig Johnson ba EU om brexit-utsettelse

EU-president Donald Tusk har mottatt Boris Johnsons forespørsel om utsettelse av brexit.

Det bekrefter Tusk på Twitter.

– Jeg vil nå begynne å konsultere EU-lederne om hvordan det skal reageres, tvitrer han.

Brevet som Johnson har sendt til EU om utsettelse, har han ikke signert, ifølge BBCs kilde.

I tillegg til brevet om brexitutsettelse, vil det legge ved et annet brev som er signert Johnson. I brevet skriver Johnson at han tror at en utsettelse av brexit vil være en feil, ifølge kilden.

Et flertall av de britiske folkevalgte stemte lørdag ettermiddag for et forslag som tvinger Johnson til å be EU om en tre måneder lang utsettelse av brexit-datoen 31. oktober.

(©NTB)