Mugabe gravlagt i familiens landsby

Kista med Zimbabwes tidligere president Robert Mugabe er omsider senket i jorden i hjembyen etter en flere uker lang dragkamp mellom regjeringen og familien.

95 år gamle Mugabe døde 6. september, to år etter at et militærkupp satte punktum for hans 37 år lange styre.

Frigjøringshelten som ble til despot, ble gravlagt i en dempet seremoni i landsbyen Kutama lørdag. Familiemedlemmer kastet hvite roser ned i graven da kista ble senket i jorden på gårdsplassen ved Mugabes hjem i Zvimba-distriktet, rundt ni mil vest for Harare.

I bakgrunnen sang et guttekor fra Mugabes gamle skole. Begravelsen fant sted i Kutama etter at familien omsider valgte å avvise regjeringens forslag om å gi ham et siste hvilested ved den nasjonale heltegravlunden i hovedstaden.

Sang og dans

Flere hundre mennesker møtte fram til lørdagens begravelse, som i utgangspunktet skulle være et privat familiearrangement. Mange hadde på seg T-skjorter med Mugabes portrett og slagordene «grunnlovsfar», «frigjører» og «fakkelbærer».

Noen sang og danset, mens andre satt tause under to hvite telt.

Mugabes enke Grace og hans barn var kledd i svart og gikk bak kista før seremonien.

– Våre hjerter blør for vi har mistet vår far, sa presten ved siden av et portrett av Mugabe som var rammet inn av hvite nelliker.

– Dette er en mann som brukte sine gudegitte gaver, fortsatte presten.

Mausoleum i Harare

Regjeringen sendte ingen høytstående tjenestemenn til begravelsen. Et mausoleum har vært under bygging på Heroes Acre, hvor heltene fra Zimbabwes frigjøringskamp er begravet i Harare. Men ifølge familien ville ikke Mugabe ligge der.

Regjeringspartiet ZANU-PF beskrev familiens beslutning som ytterst uheldig.

– Alle patriotiske zimbabwere ble sjokkert over å få vite at den tidligere presidentens levninger i går i hemmelighet ble brakt til Zvimba for å begraves privat, sa partitalsmann Simon Khaya-Moyo i en uttalelse fredag.

– Vi har gjort som han ønsket. Han sa med egne ord at han ikke ville bli begravd der, sa Graces eldre søster Shuvai Gumbochuma.

Gjenvalgt

Robert Mugabe ble født i 1924 i det som den gang var den britiske kolonien Sør-Rhodesia. I 1960 sluttet han seg til frigjøringsbevegelsen som kjempet mot det daværende hvite mindretallsregimet.

I 1980 vant frigjøringsbevegelsen ZANU-PF de første frie valgene i Zimbabwe. Siden styrte Mugabe med hard hånd, først som statsminister og fra 1987 som president.

I senere år fikk Mugabe sterkere og sterkere kritikk for økonomisk vanstyre, autoritær lederstil og en undertrykkende politikk overfor Zimbabwes hvite mindretall.

I 2013, 89 år gammel, ble han gjenvalgt som president for en ny femårsperiode.

Til slutt ble han likevel tvunget til å gå av i et militærkupp i 2017 – og etterfulgt av sin mangeårige medarbeider Emmerson Mnangagwa.

(©NTB)