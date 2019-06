Mulig «våpenhvile» i handelskrigen mellom USA og Kina

USA og Kina skal være enige om en «våpenhvile» i handelskrigen, melder South China Morning Post og Politico.

Nyheten kommer i forkant av helgens møte mellom USAs president Donald Trump og hans kinesiske motpart Xi Jinping i Osaka i Japan, der de deltar på G20-toppmøtet. Den er verken bekreftet av amerikanske eller kinesiske myndigheter.

Ifølge South China Morning Post og Politico har USA gått med på å utsette en varslet tolløkning på kinesiske varer til en verdi av nærmere 2.800 milliarder kroner.

En slik utsettelse var ifølge en kilde prisen Xi satte for å gå med på et nytt møte med Trump.

Dette åpner for nye forhandlinger om en handelsavtale mellom de to landene og demper frykten for hvilke følger en videre handelskrig kan få for verdensøkonomien.

USA hadde i fjor et handelsunderskudd med Kina på rekordhøye 3.670 milliarder kroner. I håp om å utjevne dette og styrke amerikansk industri og økonomi hevet Trump for ett år siden tollsatsene på en rekke kinesiske varer til en samlet verdi av nærmere 2.200 milliarder kroner. Kina svarte med å gjøre det samme, og handelskrigen var et faktum.

Forhandlere fra de to land har siden sittet sammen i et forsøk på å bli enige om en ny handelsavtale, men uten å lykkes.

