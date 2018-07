Museveni kan bli sittende på livstid

Ugandas grunnlovsdomstol har gitt president Yoweri Museveni grønt lys til å stille til valg for en sjette periode.

73 år gamle Museveni har styrt Uganda siden NRM-geriljaen grep makten i 1986, og han er en av Afrikas lengst sittende ledere.

Nasjonalforsamlingen i landet, der NRM har flertallet, opphevet i fjor høst loven som slo fast at presidenter ikke kan være over 75 år gamle, til protester fra opposisjonen.

Lovendringen, som også innebar at presidentperioden ble forlenget fra fem til sju år, ble klaget inn for landets grunnlovsdomstol.

Torsdag slo domstolen fast at presidentperioden fortsatt skal være fem år, men at opphevingen av aldersgrensen for presidenter ikke er grunnlovsstridig.

Museveni kan derfor stille til gjenvalg for en ny periode i 2021 og kan i teorien bli sittende som president på livstid.

(©NTB)

Mest sett siste uken