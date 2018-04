Musikkverden i sorg etter Aviciis død: Kygo hyller svensken

Musikkverden er i dyp sorg etter at svensken Tim Bergling, bedre kjent som Avicii døde fredag.

Kyrre Gørvell-Dahll, som er bedre kjent som Kygo, viser sin sorg etter at han fikk høre nyheten om den svenske artisten Aviciis død.

- Det er med stor sorg at vi må meddele at Tim Bergling, kjent under navnet Avicii, er død. Han befant seg i byen Muscat, i Oman og ble funnet død fredag ettermiddag lokal tid, skrev Aviciis pressekontakt Ebba Lindqvist fredag kveld. Etter den forferdelige nyheten har musikkverden gått ut på sosiale medier i sorg.

- Jeg kan ikke tro det er sant... Min største inspirasjon og grunnen til at jeg begynte med elektronikkmusikk. Takk for all gleden du har brakt til verden med musikken din. RIP Avicii.

Det er ikke bare Kygo som har uttrykt sin sorg over DJ'ens død.

Madonna brukte også kort tid før hun la ut et bilde av henne og Bergling sammen. De to har samarbeidet flere ganger, blant annet med Madonnas studioalbum «Rebel Heart» og låta «Wash All Over Me» i 2015.

- Så ille...... Så tragisk. Farvel kjære søte Tim. Borte for tidlig, skrev Madonna på Instagram.

Devastating news about Avicii, a beautiful soul, passionate and extremely talented with so much more to do. My heart goes out to his family. God bless you Tim x — Calvin Harris (@CalvinHarris) April 20, 2018

- Fryktelig nyheter om Avicii, en vakker og lidenskapelig sjel, som var ekstremt talentfull med så mye igjen å gjøre. Varme tanker sendes til familien. Gud velsigne deg Tim, skrev Calvin Harris fra sin Twitterprofil.

Avicii. That was way too early. So so sad. 🖤 — Ina Wroldsen (@InaWroldsen) April 20, 2018

Den norske artisten Ina Wroldsen har sunget på en av singlene til Avicii og viser sin sorg gjennom Twitter.

- Avicii. Det var alt for tidlig. Se veldig trist.

I have no words. I remember how amazing it was to make Lonely Together and it felt like just yesterday we were talking. Condolences to Avicii's family, friends, and the fans who supported him. May he rest in peace. Gone too soon. I’m devastated. Heartbroken. — Rita Ora (@RitaOra) April 20, 2018

Rita Ora har også samarbeidet med Avicii ved flere anledninger og forteller hvor mye svensken betydde for henne.

- Jeg har ikke ord. Jeg husker hvor utrolig det var å lage «Lonely Together» og det føles som vi sist pratet sammen i går. Kondolanser sendes til Aviciis familie, venner og all fansen som støtten han. Må han hvile i fred. Borte alt for tidlig. Jeg er knust. I hjertesorg.

Something really horrible happened. We lost a friend with such a beautiful heart and the world lost an incredibly talented musician. Thank you for your beautiful melodies, the time we shared in the studio, playing together as djs or just enjoying life as friends.

RIP @Avicii pic.twitter.com/IGiTYetJcq — David Guetta (@davidguetta) April 20, 2018

- Noe helt forferdelig har hendt. Vi har mistet en venn med en helt fantastisk hjerte og verden har mistet en utrolig talentfull musiker. Takk for alle dine vakre melodier, tiden vi tilbragte sammen i studio, mens vi spilte sammen som DJ'er.

Det skrev DJ'en David Guetta på Twitter fredag kveld. De to samarbeidet tett flere ganger og var gode venner.

