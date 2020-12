Muslimer kan ta koronavaksine, selv om den inneholder gelatin, har det høyeste islamske rådet i De forente arabiske emirater (FAE) vedtatt.

Avgjørelsen til FAEs Fatwaråd kommer etter at mange har vært bekymret for at muslimer ikke vil ta vaksiner som inneholder gelatin fra svin.

Rådsformann sjeik Abdallah bin Bayyah opplyste at vaksiner med gelatin vil likevel være tillatt for muslimer, og at de ikke er omfattet av islams forbud mot å spise svin.

Rådet understreket at gelatinen i dette tilfellet regnes som medisin og ikke mat.

(©NTB)

