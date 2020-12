Mutasjonsviruset var i Tyskland i november

Den muterte og trolig mer smittsomme koronavarianten som ble oppdaget i Storbritannia, har sirkulert i Tyskland siden november.

Varianten ble påvist hos en mann som ble smittet i november og senere døde, opplyser helsemyndighetene i den nordlige delstaten Niedersachsen i en uttalelse tirsdag.

– Dette er den samme varianten som har skyld i en stor andel av tilfellene oppdaget i det sørlige England, står det videre.

Også kona til mannen ble smittet av virusvarianten. Paret ble syke etter at datteren deres hadde vendt hjem fra et besøk i Storbritannia. Myndighetene tror datteren ble smittet av virusvarianten under oppholdet.

(©NTB)

Reklame Stor oversikt: Disse butikkene har romjulssalg