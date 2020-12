Mutert virusvariant påvist i California

Den nye og muligens mer smittsomme koronavirusvarianten er påvist i California. Det er andre gang virusvarianten er påvist i USA.

Funnet ble offentliggjort av guvernør Gavin Newsom i en digital konferanse med smittevernrådgiver Anthony Fauci onsdag. Varianten er påvist i Sør-California. Onsdag ble virusvarianten for første gang påvist i USA, i Colorado.

– Jeg synes ikke californiere skal tenke at dette er rart. Det er som forventet, sier Fauci.

Det er ikke offentliggjort noen detaljer om hvor det nye tilfellet er påvist, utover at det var i Sør-California. Virusvarianten ble først påvist i Storbritannia, og det er frykt for at den er mer smittsom enn den varianten som har lammet verden.

