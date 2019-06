Myanmar har kuttet internett for over 1 million mennesker

FN frykter overgrep mot sivile etter at Myanmar kuttet internett for over 1 million mennesker. Telenor er et av selskapene som har fått ordre om nett-stans.

Det er tilgangen til mobilt internett som fredag ble stanset i flere områder i delstatene Rakhine og Chin. Her kjemper Myanmars væpnede styrker mot opprørere som ønsker mer selvstyre for en lokal buddhistisk folkegruppe. – Jeg er bekymret for de sivile der, sier Yanghee Lee, FNs spesialutsending for menneskerettigheter i Myanmar. Hun frykter at det kan skje grove brudd på sivilbefolkningens menneskerettigheter under dekke av militæroperasjonen i de aktuelle områdene. I Rakhine, hvor soldater nå kjemper mot opprørsgruppen Arakan Army (AA), ble muslimske rohingyaer utsatt for massakre og overgrep i 2017. Både soldater og væpnede lokale grupper ble anklaget for å stå bak. Et av selskapene som nå har fått ordre om å stanse mobilt internett i Rakhine og Chin, er Telenor. – Vi fikk et direktiv om at alle operatører måtte stoppe mobilnettet midlertidig, men tale og sms er ikke påvirket. Telenor Myanmar har bedt om ytterligere avklaring om hva grunnen til stengningen er, sa kommunikasjonssjef Hanne Langeland Knudsen til Dagens Næringsliv i helgen. Telenor Myanmar har en markedsandel på rundt 35 prosent i landet. (©NTB)