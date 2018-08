Myanmar nekter å bukke under for press fra FN

Flere land i FNs sikkerhetsråd mener Myanmars militære ledere må stilles til ansvar for anklagene om folkemord. Myanmar fortsetter å avvise anklagene.

Landet har vært under hardt press denne uka etter at det ble sluppet en FN-rapport om fjorårets militæraksjon i delstaten Rakhine, som drev mer enn 700.000 fra den rohingya-muslimske minoritetsbefolkningen på flukt til Bangladesh.

I rapporten ble Myanmars militærledere anklaget for folkemord mot rohingya-befolkningen i Rakhine, samt for forbrytelser mot menneskeheten, derunder voldtekt, seksuell vold og massedrap.

I en sesjon sent tirsdag tok flere land i FNs sikkerhetsråd, deriblant USA, til orde for at Myanmars militærledere må stilles til ansvar for disse forbrytelsene.

Onsdag nektet Myanmar igjen å gjøre dette, samtidig som de gjentok at de avviser konklusjonene i FN-rapporten.

– Vi ga ikke FN-granskerne adgang til Myanmar. Derfor er vi uenige med konklusjonene deres, og vil ikke akseptere noen resolusjoner fra FNs menneskerettsråd, sier regjeringstalsperson Zaw Htay.

Han pekte igjen på at Myanmar har dannet sin egen «uavhengige» granskningsgruppe, som han sier ble satt sammen for å svare på «falske anklager fra FN-organer og andre internasjonale samfunn».

Myanmar har nulltoleranse for brudd på menneskerettighetene, sier Htay, samtidig som han understreker at det trengs sterke og konkrete beviser før de vil rettsforfølge noen for slike lovbrudd.

