Myanmar tar avstand fra FN-rapport om folkemord på rohingyaer

Myanmar tar avstand fra en FN-rapport som tar til orde for at landets militære ledere bør stilles til ansvar for folkemord og forbrytelser mot menneskeheten.

Myanmars egen «uavhengige» granskningskommisjon arbeider allerede med å se på anklagene om menneskerettsbrudd mot rohingya-befolkningen, skriver regjeringens talsperson Zaq Htay i en tekstmelding til DPA tirsdag.

Det finnes beviser for at det er begått folkemord i delstaten Rakhine nordvest i Myanmar, der en brutal militæraksjon i fjor drev over 700.000 rohingya-muslimer på flukt, konkluderte en gruppe FN-granskere mandag.

I rapporten ble det slått fast at Myanmars militære hadde begått forbrytelser mot menneskeheten, herunder drap, voldtekt, tortur, slaveri, vold mot barn og ødeleggelse av hele landsbyer.

Granskningen som ble iverksatt av den myanmarske regjeringen forrige måned, ble umiddelbart møtt med skepsis og fordømmelse av internasjonale menneskerettsgrupper. De mener granskningen er et forsøk på å skjønnmale situasjonen, noe som trolig ikke vil føre til rettferdighet for rohingyaene.

Myanmar sa i fjor nei til en forespørsel fra FNs menneskerettsråd om å granske menneskerettsbruddene i Myanmar, og nektet FN-eksperter adgang til landet.

Htay opplyste også tirsdag at regjeringen er i diskusjoner med Facebook om å gjenopprette kontoer og sider som ble fjernet mandag, inkludert en som er tilknyttet forsvarssjef Min Aung Hlaing.

Med henvisning til FN-rapporten uttalte Facebook at de hadde fjernet 18 kontoer og 52 sider tilknyttet individer og organisasjoner som hadde «begått eller muliggjort alvorlige menneskerettsbrudd» i Myanmar.

(©NTB)

Mest sett siste uken