Myanmars hærsjef kritiserer FN for utidig innblanding

Myanmars hærsjef sier at FN ikke har noen rett til å blande seg inn i saker som landet selv har rett til å bestemme over.

Uttalelsen kommer en uke etter at FN-granskerne fastslo at han og andre generaler burde straffeforfølges for å ha begått folkemord mot den muslimske rohingya-minoriteten.

– Intet land, ingen organisasjon eller gruppe har rett til å blande seg inn og ta beslutninger på tvers av et lands suverenitet, sa hærsjef Min Aung Hlaing i en tale til soldater søndag, ifølge en militærstøttet avis.

Det er hans første offentlige reaksjon etter at FN-granskerne offentliggjorde sluttrapporten om overgrep og drap på rohingyaer i delstaten Rakhine vest i landet.

Rundt 720.000 rohingyaer ble for ett år siden drevet på flukt over grensa til Bangladesh, etter at regjeringsstyrker rykket inn.

Leger Uten Grenser (MSF) har anslått at minst 6.700 rohingyaer ble drept i løpet av en måned, og FN-topper har tidligere anklaget Myanmar for å drive etnisk rensing.

