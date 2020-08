Myanmars rohingyaer markerer tre år på flukt

Situasjonen for rohingyaene i verdens største flyktningleir i Bangladesh er stadig fastlåst, tre år etter at de ble drevet på flukt fra Myanmar.

Myanmars myndigheter slo voldsomt tilbake da rohingya-opprørere for tre år siden gikk til angrep på politi og militærbaser.

Opprørerne drepte tolv personer, mens 730.000 rohingyaer ble fordrevet fra hjemmene sine i delstaten Rakhine. De endte til slutt opp i Kutupalong i Cox's Bazar, sørøst i Bangladesh.

Som tilholdssted for rundt 1 million rohingyaer, er dette i dag verdens største flyktningleir.

Stille markering

– Politiet i Myanmar drepte over 10.000 rohingyaer. De gjennomførte massemord og voldtekt, og fordrev oss fra hjemmene våre, sier en av lederne i flyktningleiren, Mohib Ullah.

25. august i fjor hjalp Ullah til med å samle rundt 200.000 demonstranter i Kutupalong.

I år, som følge av koronapandemien, markeres treårsdagen for fordrivelsen uten store ansamlinger og demonstrasjoner. Folk har i stedet samlet seg innendørs til bønn sammen med familiene sine.

Flygeblader og plakater med bilder av Myanmars sivile leder Aung San Suu Kyi og hærsjefen Min Aung Hlaing vitner likevel om minnedagen.

«Aung San Suu Kyi er en terrorist, ikke en fredsprisvinner», står det på en av dem.

Tør ikke vende tilbake

Etter tre år er situasjonen fastlåst. Bangladesh og Myanmar har underskrevet en avtale om at flyktningene skal vende tilbake, men rohingyaene selv nekter uten at de får garantier for at de vil være trygge.

Rundt 600.000 rohingyaer bor ennå i Myanmar, men de fleste mangler grunnleggende rettigheter. Ifølge Amnesty International er det i praksis et apartheidsystem.

– Rohingyaene tviler på oppriktigheten til Myanmars myndigheter, sier Bangladesh' utenriksminister, Masud bin Momen.

Redd Barna etterlyser handling

Hjelpeorganisasjoner som Redd Barna varsler at situasjonen er uholdbar. Organisasjonens generalsekretær, Birgitte Lange, etterlyser mer hjelp fra Norge og verdenssamfunnet for å bedre situasjonen i flyktningleiren, som hun besøkte i fjor.

– Jeg traff barn som har opplevd grusomheter de aldri vil glemme. Nå har de i tre år bodd med familiene sine i midlertidige plast- og bambusskur som ikke egner seg for barn, sier hun i en pressemelding.

– Redd Barna anerkjenner den norske diplomatiske innsatsen i FN på dette feltet, men mer press er nødvendig. Årene går, og barn blir frarøvet sin barndom, legger hun til.

