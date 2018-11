Myndighetene i California advarer med video: - Jeg trodde jeg skulle dø

Los Angeles sheriffkontor ber innstendig om at innbyggerne hører på evakueringsordre

LOS ANGELES (Nettavisen): 56 personer er bekreftet omkommet etter Camp Fire, skog- og gressbrannen nord i California. Brannen er den dødeligste i USA siden 1918, ifølge eksperter.

I tillegg har tre blitt funnet døde etter Woolsey Fire, brannen ved Los Angeles sør i delstaten.

Brannmannskapene kjemper fortsatt mot flammene, og har nå kontroll på 57 prosent av brannen i sør og 40 prosent av brannen i nord.

Evakueringsordre begynner nå å løftes, men før det ble gjort delte sheriffkontoret i Los Angeles en skrekkinngytende video.

Den viser en tydelig redd Rebecca Hackett som havner midt i brannen hun prøver å unnslippe.

Myndighetene i California gikk ut med videoen for å advare andre. De håper den vil være en lærepenge om å ta evakueringsordre på alvor, skriver Time.

- Denne veldig grafiske videoen viser faren med en brann som sprer seg raskt, og hvor viktig det er å forlate berørte områder når brannvesenet erklærer evakueringsordre, skriver sheriffkontoret sammen med videoen.

Fryktet for livet

Rebecca Hacket hadde reist fra en gård i Malibu der hun har hester da hun havnet i dramaet. Hun innrømmer at hun var heldig som ikke mistet livet da hun kjørte gjennom Woolsey Fire.

- Jeg kjente den sterkeste vinden jeg noensinne har opplevd. Brannen kom så fort. Ett øyeblikk var det rolig og så var flammene der, så vi måtte evakuere, forteller Hacket til lokalkanalen ABC30.

- Jeg kjørte gjennom flammene i omtrent to minutter. Jeg trodde jeg skulle dø, fortsetter hun.

Mange av de omkomne i brannene er oppdaget i utbrente biler og i ruinene av nedbrente hus. Flere brannofre er også blitt funnet døde ved siden av bilene sine. De rakk aldri å kjøre vekk før de døde av røyken fra flammene.

Dødeligste på 100 år

Dødstallet steg natt til torsdag. Ytterligere åtte personer ble onsdag bekreftet omkommet i Camp Fire, som er den dødeligste brannen i Californias historie.

Det er ventet at dødstallet på 56 vil stige. 130 personer er meldt savnet.

Myndighetene kjenner trolig identiteten til 47 av de 56 døde, men man venter på DNA-bekreftelser. Medregnet de tre ofrene sør i California, har totalt 59 omkommet i de pågående brannen.

Ifølge eksperter er brannen nord i California den dødeligste i USA siden 1918, da 1.000 personer mistet livet i en brann nord i Minnesota. Cloquet-brannen ødela en rekke lokalsamfunn i delstaten.

- I moderne tid er dette definitivt en av de dødeligste i USA, sier professor Crystal Kolden ved Idaho University, som har studert branner i 20 år.

Kolden får støtte fra professor Stephen Pyne ved Arizona State University. Pyne sier imidlertid at amerikanske myndigheter fremdeles ikke har god statistikk over dødsfall under branner, men begge anslår imidlertid at det i 1918 var en brann i USA som krevde så mange ofre

DNA-prøve

De siste åtte døde i Nord-California ble funnet i byen Paradise, hvor det engang bodde 27.000 mennesker, opplyser sheriff Kory Honea i Butte fylke. Byen er jevnet med jorden, og det eneste som står igjen er grunnmuren og murpeiser i husene.

Redningspersonell har utført 461 søk, og 22 likhunder har vært involvert i søkene etter de savnede. Siden identiteten til de omkomne foreløpig ikke er kjent, oppfordrer politiet folk til å ta en DNA-prøve.

- Fra og med torsdag kan alle som tror at et familiemedlem er omkommet, avgi en DNA-prøve, sa Honea på en pressekonferans.

IHERDIG INNSATS: Brannmannskaper jobber på spreng for å slukke brannen nord i California. Foto: AP / NTB scanpix

Mer enn 5.000 brannfolk kjemper fortsatt mot flammene nord i delstaten, som har ødelagt over 10.000 bygninger. 52.000 personer har mistet hjemmene sine etter at brannen startet torsdag for en uke siden.

Ifølge amerikanske myndigheter har 1.358 personer som har mistet hjemmene sine, fått et midlertidig hjem.

