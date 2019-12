Myndighetskritisk youtuber pågrepet i Egypt

En ung egyptisk internettkomiker er pågrepet etter at han kritiserte president Abdel-Fattah al-Sisi på YouTube, ifølge en advokat og lokale medier.

Shady Srour (24) ble pågrepet på Cairo International Airport tidligere denne uken da han ankom fra USA. Han er sammen med flere andre tiltalt for å ha oppfordret til protester for å styrte regjeringen, skriver den lokale arabiskspråklige avisen Al-Masry Al-Youm.

24-åringen, som også er skuespiller, har de siste årene blitt sett av millioner av seere på YouTube for sine satiriske videoer. Han har siden 2016 bodd utenlands.

Ifølge Mohamed Lofty, administrerende direktør for den egyptiske kommisjonen for rettigheter og frihet, har Srour under de første avhørene avvist advokathjelp.

Loftys gruppe har vært svært aktive i å forsvare de som har blitt pågrepet for regjeringskrenkelser.

Sisi kom til makten i et militærkupp mot Egypts første folkevalgte president, den nå avdøde islamisten Mohamed Mursi, i 2013. Siden har han ført en hard linje mot meningsmotstandere. Tusenvis er pågrepet, og mange av dem er dømt til lange fengselsstraffer og også døden.

