Nå angrer britene

Et nytt Eurobarometer tyder på at stemningen kan ha snudd i Storbritannia. I dag sier bare 35 prosent av spurte briter at de ville stemt for å gå ut av EU.

Det nye Eurobarometeret tar temperaturen hos velgerne i alle de 28 medlemslandene i EU. Hele 27.474 europeere har deltatt.

Hovedtrekket i meningsmålingen er sterk og økende støtte til EU-prosjektet. Alt i alt sier 68 prosent av de spurte at de mener hjemlandet har tjent på medlemskap. Så populært har ikke EU vært siden 1983.

Men mest overraskende er kanskje tallene for Storbritannia, som går ut av EU om mindre enn seks måneder. I undersøkelsen sier 53 prosent av spurte briter at de i dag ville ha stemt for å bli i EU.

Bare 35 prosent sier de ville ha stemt for å gå ut, mens 12 prosent svarer at de er usikre.

På tvers av EU sier 66 prosent av de spurte at de ville stemt for å bli værende i EU. I fem land – Luxembourg, Irland, Sverige, Danmark og Nederland – ligger andelen på 80 prosent eller mer.

I motsatt ende ligger Italia, der EU-skepsisen lenge har vært sterk. Bare 44 prosent av spurte italienere sier de ville stemt for å bli i EU. Nærmere én av fire ville stemt for å gå ut.

