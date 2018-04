Nå er det flere drap i London enn i New York

Dette er første gang i moderne tid at London overgår New York i antall drap.

To tenåringer ble skutt i London mandag kveld. En jente (17) ble funnet med skuddskader i Tottenham i nordlige London mandag kveld. Jenta døde som følge av skadene. Samme dag ble en gutt (16) funnet med skuddskader i østlige London.

Gutten ligger på sykehus med livstruende skader. Så langt er det ingen som er blitt pågrepet for skyeepisodene, melder Sky News.

Dette er de to siste eksemplene på en voldspiral som har preget metropolen de siste tre månedene.

I forkant av mandagens episoder hadde London-politiet registrert 46 drap i storbyen hittil i år, inkludert 31 knivdrap. I New York var det totalt registrert 50 drapssaker i 2018. Mens antall drapssaker har falt i New York siden januar, har antall drap i London økt, melder The Sunday Times.

Flere drap enn i New York

Ifølge Metropolitan Police ble det iverksatt åtte drapsetterforskninger i januar, 15 i februar og 22 i mars måned.

I februar og mars måned har det dermed vært flere drap i London enn i New York, ifølge BBC.

I New York var det registrert henholdsvis 11 og 21 drapssaker i februar og mars, viser offisielle tall fra New York Police Department, mens i London var det registrert henholdsvis 15 og 22 drap. Britiske medier skriver at dette er første gang i moderne tid at London overgår New York i antall drap.

Antall drap i London har økt med 38 prosent siden 2004, ifølge Daily Mail. Samtidig har London nesten tre ganger så mange voldtektssaker som New York, skriver samme avis.

Skutt på åpen gate

Tenåringsjenta som ble drept mandag kveld, ble skutt på åpen gate da en bil kom kjørende forbi og avfyrte et skudd mot henne. 17-åringen var trolig et tilfeldig offer og havnet i kryssilden mellom to rivaliserende gjenger, ifølge Daily Mail.

På søndag ble en 20 år gammel mann knivstukket til døde, kort tid etter at han forlot en bar i Wandsworth i London. Han ble det 31. offeret for knivdrap i London så langt i år, skriver The Telegraph.

Politisjef Cressida Dick mener sosiale medier har mye av skylden for økningen i voldshendelser i London, ettersom trusler som fremmes på nettforum ofte eskalerer og kommer ut av kontroll.

- Dypt bekymret

Parlamentsmedlem for Tottenham, David Lammy, sier han er dypt bekymret over utviklingen i London.

- Det finnes ikke én enkel årsak, men det har vært en oppgang i antall skytinger og knivstikkinger i London. Min valgkrets befinner seg åpenbart i midten av dette, og et viktig spørsmål er ressursmangel, sier Lammy, ifølge BBC.

London-politiet har opplevd en markant nedbemanning de siste årene. Metropolitan Police må dessuten spare inn 400 millioner pund over de neste fire årene, noe som kan resultere i at opptil 3000 politimenn forsvinner, skriver The Telegraph.

