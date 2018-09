Naboer raser over container fylt med 100 menneskelik

Likhusene har ikke kapasitet til å håndtere alle som blir drept.

Myndighetene i delstaten Jalisco i Mexico har tydd til midlertidige løsninger for å lagre døde mennesker som har vært offer for den brutale voldsbølgen som herjer landet.

I henhold til meksikansk lov er det ikke tillat å kremere lik som er knyttet til voldskriminalitet. På grunn av overfylte likhus og mangel på gravplasser har myndighetene benyttet en kjølecontainer for å stue unna over hundre lik, melder BBC.

- Vi har gått tom for gravplasser hvor vi kan begrave dem, sier leder for den rettsmedisinske enheten i delstaten, Luis Octavio Cotero, i en uttalelse.

Bygger nytt likhus

Lokale myndigheter jobber nå på spreng for å bygge et nytt likhus som skal stå ferdig om halvannen måned.

- Likene vil bli overført straks den står ferdig, sier lokalpolitiker Roberto López til lokale medier, ifølge The Guardian.

Containeren har tidligere stått parkert ved et varehus i nabolaget Duraznera utenfor storbyen Guadalajara. Men etter to uker begynte innbyggerne å klage over vondt lukt og at containeren tiltrakk seg fluer.

- Rammer barna våre

Deretter ble containeren flyttet til forstaden Tlajomulco de Zúñiga. Men i helgen begynte lokale innbyggere også her å protestere mot containerens plassering.

- Det er mange barn i dette nabolaget. Vi kan bli syke, sier innbygger José Luis Tovar, ifølge BBC.

- Vi vil ikke ha den her. De må flytte den til et annet sted. Den stinker, sier Tovar.

- Dette rammer barna våre. Det lukter forferdelig og jo lengre den står her, jo verre lukter det, sier innbygger Patricia Jiménez til Reuters.

Siste nytt er at containeren er flyttet til et industriområde.

Containeren, som er fylt med menneskelik, ble flyttet mandag kveld. Nå skal den stå parkert på et industriområde.

- 30.000 drap i fjor

Mexico har i over et tiår vært rammet av en voldsbølge med brutale drap. Mer enn 200.000 mennesker har enten blitt drept eller forsvunnet siden 2006. Den meksikanske staten erklærte krig mot organisert kriminalitet i 2006.

Brutaliteten toppet seg i 2017 med 29.168 registrerte drap, ifølge offisielle tall. Nesten tre fjerdedeler av drapene knyttes til organisert kriminalitet.

Dette er ikke første gang at Mexicos likhus har vært rammet av plassmangel. Delstaten Guadalajara har også vært tidligere rammet av tilsvarende plassproblemer.

Det er de rivaliserende kartellene Jalisco og Sinaloa som står for mye av brutaliteten som rammer landet.

