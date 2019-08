Nær kontroll på skogbrannen på Gran Canaria

Brannmannskaper begynner å få kontroll på den voldsomme skogbrannen som har herjet på ferieøya Gran Canaria siden lørdag.

– Vi har fått gode nyheter i morges, skrev Gran Canarias president Angel Victor Torres på Twitter tirsdag.

Ifølge myndighetene har brannen ødelagt et område på mellom 100 og 120 kvadratkilometer.

Rundt 600 brannmannskaper og brannfly har jobbet for å bekjempe den voldsomme brannen, som brøt ut lørdag ved landsbyene Valleseco og Tejeda i fjellområdene midt på øya.

På grunn av høy temperatur og sterk vind spredte brannen seg raskt. Søndag fortsatte den i to forskjellige retninger. Rundt 9.000 mennesker er evakuert i landsbyer sørvest for hovedstaden Las Palmas.

Brannen har hittil ikke påvirket de populære feriestedene på øya, ifølge myndighetene.

Myndighetene på øya kaller brannen for den verste miljøtragedien øygruppen har opplevd. Flammene har slått så høyt at brannslukkingsflyene har hatt store problemer med å fly over dem.

