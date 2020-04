Nærmere 5.000 dansker har fått påvist koronasmitte

4.978 dansker har til nå fått påvist koronasmitte, en økning på 297 det siste døgnet. 187 av de smittede er døde.

Danmark har nå testet 51.544 for smitte, og av disse har i underkant av 10 prosent testet positivt, viser tall fra Statens Serum Institut.

3,8 prosent av dem som har fått påvist smitte er døde, og tilstanden for 144 på intensivavdeling ble tirsdag beskrevet som alvorlig eller kritisk.

Danske helsemyndigheter understreker at mange av dem som døde led av alvorlige, underliggende sykdommer, og at det derfor ikke kan sies med sikkerhet at covid-19 var dødsårsak.

