Naken mann skjøt og drepte fire restaurantgjester i USA

En naken mann skjøt og drepte fire personer og såret minst fire på en restaurant i Nashville i USA, opplyser politiet søndag.

– En gjest klarte å slå bort gjerningsmannens våpen. Han var naken og stakk av til fots. Det dreier seg om en hvit mann med kort hår, heter det i en uttalelse fra politiet.

Politiet ble varslet om saken klokken 3.30 natt til søndag, lokal tid.

Nashville-politiet sier at seks personer ble skutt, fire av dem døde. To andre personer ble skadet på andre måter under skyteepisoden, skriver ABC News.

De øvrige omstendighetene er så langt ukjent, men skyteangrepet fant sted på Waffle House i Nashville-forstaden Antioch.

Tre av de drepte døde på stedet, den siste personen var i live ved ankomsten til sykehuset, men livet stod ikke til å redde, skriver ABC News.

Politiet forteller videre at gjerningsmannen kun var iført en grønn jakke, og hadde ingen klær på seg nedentil.

