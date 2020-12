Nær Epstein-kontakt pågrepet i Frankrike

Jean-Luc Brunel, en fremstående fransk modellagent med nære bånd til overgrepsdømte Jeffrey Epstein, er pågrepet i hjemlandet, opplyser påtalemyndigheten.

Brunel ble pågrepet onsdag, siktet for voldtekt, seksuelt overgrep mot mindreårige, menneskesmugling og for å ha inngått et kriminelt forbund, opplyser påtalemyndigheten i Paris.

Pågripelsen skjedde på flyplassen Charles de Gaulle utenfor den franske hovedstaden, der Brunel skal ha vært i ferd med å borde et fly til Senegal, ifølge en kilde nær saken.

Epstein ble funnet død i en fengselscelle i New York i august. Han var siktet for menneskehandel og overgrep mot flere unge jenter og kvinner. Han var tidligere dømt for å ha lagt til rette for prostituering av en mindreårig jente.

(©NTB)

