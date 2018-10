NASAs bilder av firkantet isfjell vekker oppsikt

NASAs isforskere gjorde store øyne da de fløy over Antarktis og fikk øye på dette isfjellet.

Det store isflaket, som forskerne har gitt navnet isfjell A-68, måler 5800 kvadratkilometer og skal ha kommet seilende fra isbremmen med navnet Larsen, melder britiske Daily Mail på nett.

På bildene av isfjellet ser det ut som en firkantet isoporplate kommer seilende. Overflaten er glatt, og hjørnene er rette.

- Isbreens skarpe hjørner og flate overflate indikerer at det nylig har kalvet fra en isbrem, skriver Nasa Ice på Twitter.

- Det som gjør dette isfjellet uvanlig er at det ser nesten firkantet ut, sier NSA-forsker Kelly Brunt til LiveScience.

Nasa Ice jobber med å overvåke sjøisen, landisen, snø og permafrosten på jorda.

NASAs overvåking viser at isen svinner på breene på Antarktis, Grønland og resten av Arktis og at dette bidrar til økning i havnivået. Tilsvarende endringer finner sted i sjøisen som dekker Arktis og Sørishavet.

From yesterday's #IceBridge flight: A tabular iceberg can be seen on the right, floating among sea ice just off of the Larsen C ice shelf. The iceberg's sharp angles and flat surface indicate that it probably recently calved from the ice shelf. pic.twitter.com/XhgTrf642Z