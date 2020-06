Nasjonalgarden skal bistå med trygdeutbetaling i Washington

Delstaten Washington kaller inn nasjonalgarden, ikke for å rydde gatene for demonstranter, men for å bidra til fortgang i utbetaling av arbeidsledighetstrygd.

Administrasjonen i Washington sliter med store problemer og forsinkelser i utbetalingene, etter at svindlere tidligere i år tappet budsjettet for mellom 5,3 og 6,3 milliarder kroner. For å få fortgang i behandlingen av søknader og utbetalinger, har guvernør Jay Inslee gitt grønt lys til å kalle inn personell fra nasjonalgarden. Hva soldatene konkret skal bistå med, er ennå ikke kjent, men de vi for det meste bli plassert bak skrivebord og bistå med å sjekke identitet og bakgrunn til dem som søker støtte. Delstaten innså i mai at det var utbetalt milliarder av kroner til titusenvis som ikke var berettiget til arbeidsledighetsstøtte. Hvor pengene til slutt tok veien, er også usikkert. Koronapandemien har kastet over 44 millioner amerikanere ut i arbeidsledighet, og myndighetene i Washington erkjenner at de delvis mistet kontroll over utbetalingene. Internasjonale bander skal ha utnyttet situasjonen og ved hjelp av hacking sikret seg tilgang til personopplysninger til et stort antall amerikanere. Dette ble senere utnyttet til å svindle myndighetene. (©NTB)

