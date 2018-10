Nasjonalistisk serbisk kandidat erklærer valgseier i Bosnia

Milorad Dodik sier han har vunnet den serbiske plassen i Bosnias tredelte presidentskap. Prorussiske Dodik har som uttalt mål å splitte Bosnia-Hercegovina.

De foreløpige valgresultatene viser at Dodik får 56 prosent av de serbiske stemmene fra søndagens valg i Bosnia, mens hans hovedmotstander, mer moderate Mladen Ivanic, får 42 prosent.

Valgkommisjonen bekreftet tallene etter midnatt, da 43 prosent av stemmene var talt opp.

Mens Dodik sier seieren hans er soleklar, sier Ivanic at han avventer rapportene fra valgobservatørene for å se om alt har gått etter boka.

Splittelse

Nasjonalistiske Dodik har under valgkampen blant annet sagt at han ønsker en folkeavstemning om hvorvidt Republika Srpska skal bryte ut av Bosnia. Han har flere ganger referert til den politiske modellen i landet som «et mislykket konsept».

Da borgerkrigen etter oppløsningen av Jugoslavia tok slutt i 1995, ble et tredelt presidentskap opprettet i landet. Én representant for bosniaserberne, én for bosniakroatene og en for de muslimske bosnjakene, skulle dele på presidentposten.

Tanken var at modellen skulle forene de ulike etniske gruppene, som kjempet mot hverandre i den brutale krigen. Men 23 år etter krigens slutt, er det langt fra tilfellet. Splittelsen synes heller dypere.

Ny kandidat

De to andre plassene i det tredelte presidentskapet ser ut til å gå til den sosialdemokratiske bosniakroaten Zeljko Komsic og representanten til det muslimske partiet SDA, Safik Dzaferovic.

Den bosnisk-kroatiske favoritten Dragan Covic ser dermed ut til å være ute av presidentskapskampen, og han erkjente nederlaget søndag kveld. Komsic hadde ifølge de foreløpige tallene 49 prosent av stemmene, mens Covic hadde fått 38 prosent.

Ifølge valgkommisjonen skal valgdeltakelsen ha vært over 50 prosent i landet, der rundt 3,3 millioner innbyggere har stemmerett.

(©NTB)

Mest sett siste uken