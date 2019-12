NATO avsluttet toppmøte med å klappe for seg selv

Det ble et godt toppmøte for NATO utenfor London, ifølge generalsekretær Jens Stoltenberg. Møtet ble avsluttet med applaus.

– Vi har markert jubileet for alliansen, som har garantert fred og sikkerhet for alle medlemmene i 70 år. Vi har også sett fremover, sa Stoltenberg da møtet var over.

Alle statslederne på møtet var enige om at de står sammen – én for alle, alle for én.

– Vi forplikter oss fullt og helt til artikkel 5 om kollektivt forsvar, sa Stoltenberg.

Blant vedtakene på onsdagens korte toppmøtet var økt beredskap med fullføringen av det såkalte 4x30-initiativet: 30 bataljoner, 30 marinefartøy og 30 flyskvadroner som skal være klare til innsats innen 30 dager.

Alle medlemslandene er også enig om reviderte forsvarsplaner for Baltikum og Polen. Det var sådd tvil om disse etter at Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan truet med å blokkere denne saken med mindre NATO stilte seg bak landets kamp mot kurdiske grupper i Syria.

