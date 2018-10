NATO holder møte med russerne

NATO og Russland skal møtes i Brussel onsdag, opplyser NATO-sjef Jens Stoltenberg. Trident Juncture ventes å bli ett av diskusjonstemaene.

– Spesielt når forholdet mellom NATO og Russland er vanskelig, er det viktig med dialog, sier Stoltenberg.

Han ønsker velkommen møtet i det såkalte NATO-Russland-rådet, som finner sted i Brussel onsdag ettermiddag. Det er ventet at møtet vil vare i flere timer.

Stoltenberg ønsker ikke å gå ut med detaljer om hvilke saker som skal diskuteres, men ifølge en diplomatkilde vil konflikten i Ukraina trolig bli tatt opp som første punkt. NATO legger også opp til å orientere russerne om Trident Juncture, den store militærøvelsen som nå er i gang i Norge.

Stoltenberg framhever dialogen som et viktig element i arbeidet for å håndtere det vanskelige forholdet til Russland.

– Russland er der for å bli. Russland er vår største nabo. Vi ønsker ikke noen ny kald krig. Vi ønsker ikke noe nytt våpenkappløp. Derfor må vi arbeide for et bedre forhold til Russland, sier han.

Møtene i NATO-Russland-rådet stoppet opp da Russland annekterte Krim i 2014, men startet opp igjen to år senere. Siden er det holdt i alt seks slike møter.

