Nato skal diskutere Navalnyj-saken fredag

Navalnyj-saken og mulige reaksjoner blir diskusjonstemaet når representanter for Nato-landene fredag samles i Brussel.

Militæralliansen vil sannsynligvis kreve at russiske myndigheter fullt ut etterforsker den antatte forgiftningen av Putin-kritiker Aleksej Navalnyj, har diplomatkilder opplyst til nyhetsbyrået DPA.

Møtet er på diplomatnivå, og mer konkrete reaksjoner er ikke forventet.

Navalnyj ble plutselig syk på et fly i Sibir 20. august og ligger nå i koma på et sykehus i Berlin. Tyske myndigheter sier tester viser at han er blitt forgiftet av nervegiften novitsjok. Russiske myndigheter nekter befatning med saken.

