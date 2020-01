Nato trekker en del av styrken ut av Irak på ubestemt tid

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg sa etter et hastemøte mandag at alliansen har suspendert alle treningsoppdrag i Irak, men at Nato står klar til å gjenoppta virksomheten. Tirsdag kunngjorde Nato at deler av styrken skal trekkes ut midlertidig. Foto: AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)