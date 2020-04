Natos forsvarsministre samles i koronakampen

Når Natos forsvarsministre møtes i en videokonferanse onsdag, er det bare én sak på dagsordenen: covid-19-krisen

– Selv om vi har sett en avtagende vekst i noen land, fortsetter covid-19 å berøre oss alle. Sykdommen har en fryktelig pris, sier generalsekretær Jens Stoltenberg i forkant av møtet.

Ministrene skal gå gjennom det Nato og medlemslandene gjør for å bekjempe den pågående helsekrisen. Møtet er en oppfølging av et utenriksministermøte for bare to uker siden. Der fikk Natos militære ledelse i oppdrag å opprette en arbeidsgruppe for å trappe opp den militære bistanden til medlemslandene.

Stoltenberg ramset opp en rekke tiltak der Nato-land bistår hverandre med kompetanse og utstyr, og der Nato blant annet står for logistikk og lufttransport.

– Det er gitt avgjørende bistand til den sivile innsatsen, inkludert feltsykehus, sykehusskip, pasienttransport, hjemtransport av borgere og desinfisering av offentlige områder og grenser, sa Stoltenberg.

– Vi skal sørge for riktig støtte på rett sted til rett tid og hjelpe landene å redde liv.

Nato-sjefen understreket også at det er viktig å bekjempe spredning av falsk informasjon og forsøk på å utnytte krisen i propagandaøyemed.

